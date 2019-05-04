Разбирал по бревнышку: житель Бурятии украл у соседки сруб деревянного дома

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-04T09:37:08+03:00

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Необычную кражу удалось раскрыть полицейским из Бурятии. К сыщикам обратилась жительница Железнодорожного района Улан-Удэ, которая сообщила о пропаже сруба деревянного дома с собственного дачного участка. Женщина добавила, что не была на участке с октября прошлого года. А когда приехала весной, увидела, что дом, в который она вложила 150 тысяч рублей, словно испарился.

Найти преступника, полицейским труда не составило. Им оказался ранее не судимый 32-летний житель того же садоводства. Более того, он проживал на той же улице, что хозяйка сруба. Выяснилось, что всю зиму, он кропотливо разбирал дом соседки, а древесину использовал для возведения построек на своем участке.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Часть похищенного сруба уже изъяли и вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU