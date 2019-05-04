ВХЛ: ангарский «Ермак» продлил контракты с 12 хоккеистами и пригласил новичков

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-04T15:05:50+03:00

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Руководство ангарского «Ермака» укрепляет ряды команды в это межсезонье. «Оранжевые» продлили контракты с 12 хоккеистами, которые выступали за ангарскую дружину в прошлом сезоне. В форме «Ермака» в следующем сезоне болельщики вновь увидят Алексея Ложкина, Алексея Шестопалова, Артема Севастьянова, Сергея Чубыкина, Артема Воробьева, Артура Гиндуллина, Анатолия Раенко, Вадима Никитина, Олега Мисюля, Даниила Лапина, Валеря Бочкарева и Максима Дорожко.

- В списке новобранцев защитники Алексей Краснов, Иван Коренков и Евгений Дубовицкий, - сообщили в пресс-службе «Ермака». - Просмотровый контракт у нападающего Юрия Жолобова и защитника Александра Писарева. Подписаны договоры и с парнями из ангарской хоккейной школы – защитником Денисом Вяткиным, нападающими Егором Софьиным, Александром Трапезниковым, Станиславом Станкевичем.

Напомним, прошедший сезон стал одним из худших в истории «Ермака». Ангарчане не смогли пробиться в плей-офф, заняв в регулярном чемпионате ВХЛ 28-е место из 29.

ИСТОЧНИК KP.RU