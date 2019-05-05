Стал известен доход главы Бурятии Алексея Цыденова

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-05T12:29:19+03:00

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Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о доходах. В декларации - не самые высокие цифры. Общая сумма заработанных за год средств - 5 миллионов 630 тысяч 136 рублей. Делим на 12 - в среднем за месяц получается меньше 470 тысяч.

В 2017 году ( все данные опубликованы на официальном сайте правительства Бурятии) его доход был несколько меньше - около 5,36 миллионов рублей, в том числе за период работы в Бурятии - 4,43 миллиона рублей У жены Алексея Цыденова в графе доходы - ноль рублей. За год до этого она получила 29,8 тысяч рублей. Это пособие по уходу за ребенком. В

этом году отпуск стал неоплачиваемым ( малышу еще нет трех лет, всего же у Цыденовых четверо детей).

Алексею Цыденову и его супруге принадлежит на правах общей совместной собственности квартира площадью 121,6 кв. м в Москве и жилой дом площадью 338 кв. м, приобретенный по ипотечному кредиту. Дом - это уже в Улан-Удэ. Кроме того, за руководителем Бурятии и его женой числится земельный участок в 748 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU