2019-05-06T06:10:46+03:00
Общество

Поздравление Николая Труфанова с 9 мая

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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы погибших, дети войны!

С почтением, трепетом и уважением поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Этот праздник всем нам дорог особенно. Победа в Великой Отечественной войне потребовала от нашего народа огромного напряжения духовных и физических сил, а от вас беспримерного героизма на фронте и самоотверженности в тылу.

Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и холод отдававшим свои силы для Победы, и всем, кто восстанавливал страну из руин в послевоенные годы.

Мы скорбно склоняем головы перед светлой памятью воинов, павших на полях сражений.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, всем, кто внес свой вклад в Великую Победу, которая дала нам возможность мирно жить, трудиться, любить, радоваться детям и внукам. И священный долг каждого из нас - сохранить и передать последующим поколениям память о тех, кто самоотверженно шел навстречу смерти во имя спасения Родины, сражаясь за каждую пядь родной земли, за мирную жизнь и благополучие, освобождал мир от фашистского порабощения.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и мира!

С Днем Великой Победы!

С уважением, Николай Труфанов, председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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