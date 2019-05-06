СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-06T13:57:57+03:00

Движение транспорта по улицам Желябова и Грязнова на месяц ограничат в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на месяц частично ограничат проезд по улицам Желябова и Грязнова.

- С 8.00 25 мая до 24.00 25 июня, ограничат движение по улице Желябова на перекрестке с переулком Гусарова, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Аналогичный запрет будет действовать на улице Грязнова в районе дома №1.

Как уточнили в мэрии, там пройдут работы по переоборудованию тепловых камер.

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ИСТОЧНИК KP.RU