2019-05-07T04:14:57+03:00
Общество

Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» стартует 8 мая

За победу поборются 25 команд из 8 стран мира
Мария КНЯЗЕВА
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Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» стартует 8 маяФестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» стартует 8 маяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В селе Савватеевка под Ангарском завтра, 8 мая, стартует Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале». 25 команд в течение 10 дней будут вырезать из сибирской сосны новые шедевры. Председатель жюри — художник-камнерез Наталья Бакут.

- В этом году скульпторы будут творить на тему «Сказки народов мира», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - В 2019-ом фестиваль пройдет в девятый раз. За это время он дважды занимал первое место во всероссийском конкурсе событийного туризма национальной премии Russian Event Awards и удостаивался статуса «Национальное событие».

Как добраться, сколько стоит билет и что в программе фестиваля, читайте здесь: Лукоморье в Иркутске 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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