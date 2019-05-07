Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» стартует 8 мая
В селе Савватеевка под Ангарском завтра, 8 мая, стартует Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале». 25 команд в течение 10 дней будут вырезать из сибирской сосны новые шедевры. Председатель жюри — художник-камнерез Наталья Бакут.
- В этом году скульпторы будут творить на тему «Сказки народов мира», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - В 2019-ом фестиваль пройдет в девятый раз. За это время он дважды занимал первое место во всероссийском конкурсе событийного туризма национальной премии Russian Event Awards и удостаивался статуса «Национальное событие».
Как добраться, сколько стоит билет и что в программе фестиваля, читайте здесь: Лукоморье в Иркутске 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU