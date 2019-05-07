Жительница Бурятии взыскала моральный долг с фирмы безалкогольных напитков
Трагичное стечение обстоятельств оборвало жизнь единственного сына жительницы Бурятии. Он погиб в лобовом столкновении с грузовиком, который принадлежал всемирно известной фирме безалкогольных напитков. Водитель многотонной фуры вылетел на полосу встречного движения и буквально разорвал легковой автомобиль сына улан-удэнки. От полученных ранений молодой человек скончался на месте.
Суд признал водителя грузовика виновным, а безутешная мать решила повторно обратиться в суд за возмещением морального вреда.
- В службе судебных приставов в отношении компании было возбуждено исполнительное производство, - сообщил начальник Железнодорожного районного отдела УФССП России по республике Бурятия Александр Мункуев. - Был наложен запрет на совершение регистрационных действий с транспортными средствами.
Суд рассмотрел обращения сторон, постановил взыскать с компании, как владельца автомобиля, совершившего ДТП компенсацию морального вреда в 60 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU