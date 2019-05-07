2019-05-07T08:19:16+03:00
Общество

Жительница Бурятии взыскала моральный долг с фирмы безалкогольных напитков

Он получила компенсацию за смерть своего сына
Олег ФЕДОРОВ
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Жительница Бурятии взыскала моральный долг с компании Кока-Кола.Жительница Бурятии взыскала моральный долг с компании Кока-Кола.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагичное стечение обстоятельств оборвало жизнь единственного сына жительницы Бурятии. Он погиб в лобовом столкновении с грузовиком, который принадлежал всемирно известной фирме безалкогольных напитков. Водитель многотонной фуры вылетел на полосу встречного движения и буквально разорвал легковой автомобиль сына улан-удэнки. От полученных ранений молодой человек скончался на месте.

Суд признал водителя грузовика виновным, а безутешная мать решила повторно обратиться в суд за возмещением морального вреда.

- В службе судебных приставов в отношении компании было возбуждено исполнительное производство, - сообщил начальник Железнодорожного районного отдела УФССП России по республике Бурятия Александр Мункуев. - Был наложен запрет на совершение регистрационных действий с транспортными средствами.

Суд рассмотрел обращения сторон, постановил взыскать с компании, как владельца автомобиля, совершившего ДТП компенсацию морального вреда в 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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