2019-05-07T08:05:38+03:00
Происшествия

В 5 раз выше нормы оказалось содержание алкоголя в крови у виновника ДТП на улице Советской в Иркутске

Двое человек было госпитализировано
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
В 5 раз выше нормы оказалось содержание алкоголя в крови у виновника ДТП на улице Советской в Иркутске.В 5 раз выше нормы оказалось содержание алкоголя в крови у виновника ДТП на улице Советской в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

38-летний водитель «Тойота Краун» устроил массовое ДТП на перекрестке улиц Ядринцева и Советской, 6 мая в 17.00 вечера в Иркутске. В результате аварии пострадали водитель и пассажир машины «Тойота Пробокс». Это был автомобиль службы такси, оба пострадавших были госпитализированы в больницу. Кроме того, в аварии пострадал еще один автомобиль «Лэнд Ровер», его водитель не пострадал. Как и не пострадал виновник дорожного инцидента.

В 5 раз выше нормы оказалось содержание алкоголя в крови у виновника ДТП на улице Советской в Иркутске..ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД провели проверку автомобилиста на состояние алкогольного опьянения, хотя было видно, что мужчина был изрядно пьян. Показатель алкотестера определил, что в крови водителя было 990 миллиграмм алкоголя на литр крови. Таким образом, водитель «Тойота Краун» превысил предельно допустимую норму алкоголя в 5 раз.

- Также у 38-летнего водителя «Тойота Краун» отсутствовали водительского удостоверение и регистрационные документы на седан, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - По базам данных в прошлом году иркутянин привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Сотрудники ГИБДД назначили административное расследование. Виновник ДТП будет лишен водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские из Зимы помогли потушить пожар в садоводстве
Союз «ТПП ВС» проводит анализ законов, регулирующих предпринимательскую деятельность
Жительница Бурятии взыскала моральный долг с фирмы безалкогольных напитков
Встали на защиту сел от огня: особый отряд МЧС отправили в Тайшетский район
«Байкал-Энергию» покинул полузащитник Петр Захаров
День Победы в Иркутске: общественный транспорт 9 мая будет работать до двух часов ночи
Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» стартует 8 мая
Выставка «Живём и помним» ко Дню Победы откроется в Иркутске
Выставка к 95-летию ветерана Великой Отечественной войны откроется в Иркутске 7 мая
Прогноз погоды в Иркутске: утром 7 мая иркутян ждет дождь
Более 200 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Иркутской области
ДТП в Иркутске: пьяный водитель Тойоты Краун спровоцировал аварию с тремя автомобилями
Движение транспорта по улицам Желябова и Грязнова на месяц ограничат в Иркутске
Вышла из дома и не вернулась: в Иркутске пропала пенсионерка
Почти полмиллиона рублей вернул банку иркутянин, чтобы не испортить свою репутацию на работе
Поздравление Виктории Дворниченко с 9 мая
Новую дорогу строят в Центральном районе Братска
Поздравление Сергея Тена с 9 мая
Двое рабочих разбились насмерть, упав с 40-метровой высоты в шахте в Бурятии
Узнал через соцсети: житель Усолья помог вернуть домой пропавшего ребенка
Почти 300 пожаров потушили за выходные и праздничные дни в Иркутской области
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Еще 68 лесных пожаров потушили с начала мая в Иркутской области
8 мая купите «КП» ежедневку и получите в подарок патриотическую наклейку
Поздравление Николая Труфанова с 9 мая
В Иркутске покажут документальный фильм «Песни Победы» 8 и 9 мая
Иркутяне завтра, 7 мая, будут писать «Диктант Победы»
В Иркутском районе сгорел цех деревообработки