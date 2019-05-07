СЕГОДНЯ 08:05 2019-05-07T08:05:38+03:00

В 5 раз выше нормы оказалось содержание алкоголя в крови у виновника ДТП на улице Советской в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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38-летний водитель «Тойота Краун» устроил массовое ДТП на перекрестке улиц Ядринцева и Советской, 6 мая в 17.00 вечера в Иркутске. В результате аварии пострадали водитель и пассажир машины «Тойота Пробокс». Это был автомобиль службы такси, оба пострадавших были госпитализированы в больницу. Кроме того, в аварии пострадал еще один автомобиль «Лэнд Ровер», его водитель не пострадал. Как и не пострадал виновник дорожного инцидента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/707169" frameborder="0"></iframe> В 5 раз выше нормы оказалось содержание алкоголя в крови у виновника ДТП на улице Советской в Иркутске..ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД провели проверку автомобилиста на состояние алкогольного опьянения, хотя было видно, что мужчина был изрядно пьян. Показатель алкотестера определил, что в крови водителя было 990 миллиграмм алкоголя на литр крови. Таким образом, водитель «Тойота Краун» превысил предельно допустимую норму алкоголя в 5 раз.

- Также у 38-летнего водителя «Тойота Краун» отсутствовали водительского удостоверение и регистрационные документы на седан, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. - По базам данных в прошлом году иркутянин привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

Сотрудники ГИБДД назначили административное расследование. Виновник ДТП будет лишен водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU