2019-05-07T07:36:27+03:00
Происшествия

Полицейские из Зимы помогли потушить пожар в садоводстве

Сотрудники пытались справиться с огнем подручными средствами
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Полицейские из Зимы помогли потушить пожар в садоводстве. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Полицейские из Зимы помогли потушить пожар в садоводстве. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Два дачных дома, полностью охваченных огнем, заметили полицейские, дежурившие в черте Зимы. При этом, из-за сильного ветра, огонь мог в любую секунду распространиться на соседние дома. Не теряя ни минуты, старшие сержанты Евгений Николаев, Дмитрий Мельников, младший сержант Иван Ширко, а также стажер Дмитрий Сизых, подручными средствами начали окапывать территорию и обливать водой заборы и строения, находившиеся поблизости.

- Своими действиями сотрудники, еще до приезда пожарных, не позволили огню перекинуться на соседние дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Через несколько минут на место ЧП приехали спасатели и полностью потушили пожар. Никто из местных жителей не пострадал.

Теперь руководство полицейских, рассматривает вопрос о поощрении своих сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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