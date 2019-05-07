Полицейские из Зимы помогли потушить пожар в садоводстве
Два дачных дома, полностью охваченных огнем, заметили полицейские, дежурившие в черте Зимы. При этом, из-за сильного ветра, огонь мог в любую секунду распространиться на соседние дома. Не теряя ни минуты, старшие сержанты Евгений Николаев, Дмитрий Мельников, младший сержант Иван Ширко, а также стажер Дмитрий Сизых, подручными средствами начали окапывать территорию и обливать водой заборы и строения, находившиеся поблизости.
- Своими действиями сотрудники, еще до приезда пожарных, не позволили огню перекинуться на соседние дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Через несколько минут на место ЧП приехали спасатели и полностью потушили пожар. Никто из местных жителей не пострадал.
Теперь руководство полицейских, рассматривает вопрос о поощрении своих сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU