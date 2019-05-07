С 1 сентября 2019 года в каждой группе детсадов Иркутской области будет по два педагога

7 Май 10:12 2019-05-08T05:20:08+03:00

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Вопрос о двух ставках педагогов для работы в группах дошкольных учреждений поднимался неоднократно. Решение о внедрении новой системы принято губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. На эти цели из регионального бюджета выделено более 300 млн рублей.

Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова на встрече с воспитателем детского сада № 156 Иркутска, членом Общероссийского профсоюза образования Натальей Агафоновой сообщила, что с 1 сентября 2019 года также увеличится субвенция на учебные расходы в дошкольных образовательных учреждениях. Она составит 1000 рублей на одного ребенка. Большое внимание уделяется и поощрению педагогических работников. Губернатором Сергеем Левченко введены единовременные выплаты к профессиональному празднику. В сентябре 2019 года их получат и воспитатели детских садов. Размер выплат составит 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU