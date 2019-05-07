В Братске размещают памятные таблички на домах участников войны
Первые памятные таблички на домах участников Великой Отечественной войны появились в Братске. Всего ко Дню Победы их будет установлено 56.
Работы выполняются по поручению мэра северной столицы Иркутской области Сергея Серебренникова.
Изначально к главе города с просьбой увековечить память о муже обратилась вдова ветерана. Ее предложение послужило началом акции, посвященной героям Великой Отечественной войны.
- Наша страна готовится ко Дню Победы. Мы приняли решение разместить такие памятные доски, чтобы соседи и все братчане знали своих героев, - сказал Сергей Серебренников.
Одна из первых табличек «В этом доме живет участник Великой Отечественной войны» появилась на доме по улице Кирова, 25. Здесь живет Анатолий Филиппович Сущих. Он воевал в Белоруссии, Польше, Германии. Служил в авиации. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги» и многими другими.
ИСТОЧНИК KP.RU