В Братске размещают памятные таблички на домах участников войны

7 Май 10:28 2019-05-08T05:18:57+03:00

Ко Дню Победы они появятся на 56 жилых зданиях

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Первые памятные таблички на домах участников Великой Отечественной войны появились в Братске. Всего ко Дню Победы их будет установлено 56.

Работы выполняются по поручению мэра северной столицы Иркутской области Сергея Серебренникова.

Изначально к главе города с просьбой увековечить память о муже обратилась вдова ветерана. Ее предложение послужило началом акции, посвященной героям Великой Отечественной войны.

- Наша страна готовится ко Дню Победы. Мы приняли решение разместить такие памятные доски, чтобы соседи и все братчане знали своих героев, - сказал Сергей Серебренников.

Одна из первых табличек «В этом доме живет участник Великой Отечественной войны» появилась на доме по улице Кирова, 25. Здесь живет Анатолий Филиппович Сущих. Он воевал в Белоруссии, Польше, Германии. Служил в авиации. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги» и многими другими.

ИСТОЧНИК KP.RU