2019-05-08T05:18:57+03:00
Общество

В Братске размещают памятные таблички на домах участников войны

Ко Дню Победы они появятся на 56 жилых зданиях
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации Братска.Фото: Пресс-служба администрации Братска.
Изменить размер текста:

Первые памятные таблички на домах участников Великой Отечественной войны появились в Братске. Всего ко Дню Победы их будет установлено 56.

Работы выполняются по поручению мэра северной столицы Иркутской области Сергея Серебренникова.

Изначально к главе города с просьбой увековечить память о муже обратилась вдова ветерана. Ее предложение послужило началом акции, посвященной героям Великой Отечественной войны.

- Наша страна готовится ко Дню Победы. Мы приняли решение разместить такие памятные доски, чтобы соседи и все братчане знали своих героев, - сказал Сергей Серебренников.

Одна из первых табличек «В этом доме живет участник Великой Отечественной войны» появилась на доме по улице Кирова, 25. Здесь живет Анатолий Филиппович Сущих. Он воевал в Белоруссии, Польше, Германии. Служил в авиации. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны», медалями «За боевые заслуги» и многими другими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перекрытие дорог в микрорайоне Первомайский 8 мая во время шествия "Бессмертного полка": как пойдет транспорт
Фильм Тарковского «Иваново детство» покажут бесплатно 9 мая в Иркутске
Шестиклассник помог сотрудникам МЧС потушить пожар в Иркутске
Лесной пожар отошел от поселка Большое Голоустное на Байкале
Художник из Японии проведет мастер-класс в Краеведческом музее Иркутска
Драму «Коридор бессмертия» бесплатно покажут 8 мая в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 8 мая в городе до +25
Квартиру, где торговали наркотиками, нашли полицейские в Иркутской области
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Еще одной школе запретили выдавать аттестаты в Иркутской области
Ложный заказ: мошенники обманули управляющего ангарской сауны на 66 тысяч рублей
С 1 сентября 2019 года в каждой группе детсадов Иркутской области будет по два педагога
В 5 раз выше нормы оказалось содержание алкоголя в крови у виновника ДТП на улице Советской в Иркутске
Полицейские из Зимы помогли потушить пожар в садоводстве
Союз «ТПП ВС» проводит анализ законов, регулирующих предпринимательскую деятельность
Жительница Бурятии взыскала моральный ущерб с фирмы безалкогольных напитков
Встали на защиту сел от огня: особый отряд МЧС отправили в Тайшетский район
«Байкал-Энергию» покинул полузащитник Петр Захаров
День Победы в Иркутске: общественный транспорт 9 мая будет работать до двух часов ночи
Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» стартует 8 мая
Выставка «Живем и помним» ко Дню Победы откроется в Иркутске