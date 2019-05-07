2019-05-07T15:18:09+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 8 мая в городе до +25

По области — порывы ветра до 22 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 8 мая в городе до +25Прогноз погоды в Иркутске: 8 мая в городе до +25Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 8 мая - переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер подует западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днём ожидаются порывы 11-16 м/с. Столбики уличных термометров покажут ночью +5...+7, днём воздух прогреется до +23...+25 градусов.

По области также переменная облачность, однако местами будет идти небольшой и умеренный дождь, а днем в северных, верхнеленских районах Приангарья и вовсе пробросит мокрый снег.

- В отдельных районах области утром - туман, днём - грозы, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, днём в западных, центральных, южных и местами в верхнеленских районах 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с.

Температура в регионе ночью +5...+10, при прояснении 0...-5. Днём метеорологи обещают +20...+25, при облачной погоде +10...+15, в Катангском, северо-восточных районах +6...+11, местами до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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