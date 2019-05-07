2019-05-07T15:47:42+03:00
Общество

Драму «Коридор бессмертия» бесплатно покажут 8 мая в Иркутске

Показ пройдет на ледоколе «Ангара»
Мария КНЯЗЕВА
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Драму «Коридор бессмертия» бесплатно покажут 8 мая в Иркутске. Фото: кадр трейлера к фильмуДраму «Коридор бессмертия» бесплатно покажут 8 мая в Иркутске. Фото: кадр трейлера к фильму
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Всероссийская премьера военно-исторической драмы «Коридор бессмертия» в кинотеатрах страны пройдет 8 мая. У иркутян есть возможность посмотреть фильм в числе первых, причем бесплатно. Показ пройдет на ледоколе «Ангара» 8 мая в 14.00.

- Фильм является участником масштабного проекта «Территория Победы» московского Музея Победы, - рассказали «КП» в пресс-службе Иркутского краеведческого музея. - Он основан на реальных событиях.

Картина рассказывает о строительстве Шлиссербургской магистрали в 1943-м году. 33-километровый «коридор» строили под пулями 17 дней. Именно он позволил связать Ленинград с Большой землей и сыграл решающую роль в снятии блокады.

Лента посвящена всем участникам Великой Отечественной войны. В ролях - Артём Алексеев, Анастасия Цибизова, Игорь Ясулович, Александр Яценко и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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