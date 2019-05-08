Фильм Тарковского «Иваново детство» покажут бесплатно 9 мая в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:22 2019-05-08T04:22:04+03:00

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Фильм о беспощадности войны. Она убивает всех и все, что тебе дорого. Ивана она лишила матери, сестры и отца. Так и кончилось его детство. Нет уже 12-летнего мальчика Вани. Есть юный разведчик Иван.

- Показ фильма 1962-го года, режиссера Андрея Тарковского «Иваново детство» пройдет 9 мая в Доме кино в рамках киноклуба «Кино на все времена», - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. - Начало в 12.00. Вход свободный.

Просмотр картины иркутянами приурочен к 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU