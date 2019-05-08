Художник из Японии проведет мастер-класс в Краеведческом музее Иркутска
В отделе «Окно в Азию» Иркутского краеведческого музея 15 мая мастер из Японии будет обучать всех желающих особой технике нанесения рисунков на шелк «Юдзен».
- Занятие пройдет в рамках программы «XVIII японский культурный обмен», - сообщили в музее. - Оно бесплатное. Однако, количество мест ограничено и записаться нужно заранее.
Как рассказали в музее, «Юдзен» придумал монах родом с полуострова Ното недалеко от Канадзавы. Главная черта этой техники - четкие белые границы между элементами рисунка разных цветов, которые называются «итомэ».
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ИСТОЧНИК KP.RU