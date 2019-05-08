2019-05-08T13:13:38+03:00
Происшествия

В Бурятии найден мертвым федеральный судья

Следствие разбирается в обстоятельствах его смерти
Олег ФЕДОРОВ
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Федерального судью нашли повешенным в гараже в Бурятии.Федерального судью нашли повешенным в гараже в Бурятии.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Сегодня утром работники гаражного кооператива рядом со зданием суда республики Бурятия в одной из построек обнаружили тело мужчины. Прибывшие на место оперативники установили личность погибшего. Им оказался один из федеральных судей Прибайкальского районного суда.

- Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства смерти мужчины, - сообщили в СУ СК России по республике Бурятия.

На месте происшествия работали эксперты-криминалисты. Также сыщики изъяли запись с камер видеонаблюдения, где видно, как судья один вышел из здания суда в позднее время и направился в сторону гаражей. После этого он зашел в гараж и больше оттуда не выходил. На кадрах кроме него больше никого не было.

В ближайшее время будет назначен весь комплекс экспертиз, необходимых для установления точной причины смерти мужчины и других обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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