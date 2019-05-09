День Победы 2019 в Иркутске: по улицам города идет "Бессмертный полк"

СЕГОДНЯ 06:12 2019-05-09T06:16:27+03:00

Иркутск широко празднует День Победы 2019, в центре города собрались и ветераны, и молодежь

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Начинается Парад Победы 2019 в Иркутске. Это зрелище, которое каждый год ждут десятки тысяч горожан, ради которого рано утром 9 мая они едут в центр города. На площадь перед зданием Правительства Иркутской области выходят военные.

Скоро здесь будет и "Бессмертный полк", который прибудет к скверу имени Кирова к 12 часам утра, в самый разгар торжеств. В колонны полка горожане вливаются не только в намеченных пунктах, но и по ходу движения - так им хочется принять участие в памятном шествии.

Праздник 9 мая 2019 года в Иркутске обещает быть,как и положено, ярким. Уже готовы к выступлению 200 пар, которые станцуют зрителям на площади "Вальс Победы", обязательно состоится музыкальный салют - зрелище, наблюдать за которым любят все горожане. А до этого в сквере Кирова и на бульваре Гагарина будет большой праздничный концерт, пройдет масса мероприятий и в округах Иркутска.

Смотрите онлайн-трансляцию "Комсомольской правды", которую корреспонденты ведут с места событий

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Полная программа мероприятий 9 мая в Иркутске

ИСТОЧНИК KP.RU