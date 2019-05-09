Футболисты иркутского «Зенита» обыграли «Сибирь-2» в Новосибирске

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-09T11:19:09+03:00

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Удачным получился выезд в Новосибирск для футболистов иркутского «Зенита». В очередном матче Первенства России среди команд второго дивизиона, наши парни обыграли в гостях «Сибирь-2» с минимальным счетом 1:0.

В первом тайме 300 зрителей на трибунах новосибирского стадиона, не увидели забитых мячей. Второй отрезок также не был результативным вплоть до 75-й минуты, когда «Зенит» вырвался вперед. Очередной гол на свой счет записал один из лучших бомбардиров нашей команды Иван Яковлев. Этот забитый мяч так и остался единственным в этой игре. Благодаря этой победе, иркутская дружина с 24 очками в копилке твердо закрепилась на третьем месте в турнирной таблице.

Следующий матч «Зенит» проведет уже в Иркутске. 18 мая к нам пожалует «Чита», которая находится на пятой строчке. В активе читинцев всего 13 набранных баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU