2019-05-10T08:27:50+03:00
Происшествия

Пять автомобилей горели на улице Ярославского в Иркутске

Причины выясняются
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пять автомобилей горели на улице Ярославского в ИркутскеПять автомобилей горели на улице Ярославского в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сразу пять автомобилей загорелись днем, 9 мая на улице Ярославского в Иркутске. Как сообщается в оперативной сводке ГУ МЧС России по Иркутской области, пожарные прибыли на место через несколько минут и сумели быстро справиться с огнем. Правда, он успел повредить машины. Что стало причиной возгорания, предстоит определить дознавателям.

Тем временем, в Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. По сообщению Авиалесоохраны, по состоянию на утро, 10 мая в Приангарье действуют 13 пожаров на площади 13 740 гектаров. Кроме того, еще один пожар зафиксирован на землях «Заповедного Прибайкалья» на площади 1 250 гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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