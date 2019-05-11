Потратили на сладости: двое подростков украли и продали велосипед в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-11T07:59:10+03:00

Один из них получил 80 часов обязательных работ, его подельник шесть месяцев лишения свободы условно

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В Иркутске вынесли приговор двум местным подросткам. Как выяснилось на суде, они в подъезде многоквартирного дома по улице Багратиона увидели на 9 этаже кладовку, в которой стоял велосипед «Форвард». Жажда наживы подтолкнула молодых людей похитить двухколесный транспорт. После чего подельники, прихватив «добычу» отправились в ближайшую шиномонтажку, где им подкачали спущенные хозяином камеры.

- Выдавая себя за владельцев велосипеда, они подали объявление о его продаже, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Не подозревая обмана покупатель заплатил им 1200 рублей.

Сумма вышла небольшая, но на большее воры и не рассчитывали, поэтому все деньги спустили на сладости. Однако по уголовному закону, такая любовь к пирожным и конфетам не является смягчающим обстоятельством. Поэтому одного из воров-сладкоежек приговорили к 80 часам обязательных работ. Его приятель, уже имевший судимость, получил шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU