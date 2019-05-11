Не оплатила первый и получила второй: жительницу Иркутска осудили за неоплаченный штраф
Вместо 30 тысяч рублей заплатит 90. Такая участь ждет жительницу Иркутска, которая вовремя не оплатила штраф за нарушение правил дорожного движения. Женщина села пьяной за руль и попалась инспекторам ГИБДД. За это ее лишили водительских прав на полтора года и обязали заплатить государству 30 тысяч рублей. Однако за положенные по закону два месяца, деньги так и не были переведены. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.
- Был составлен протокол об уклонении от исполнения административного наказания, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – По решению мирового судьи, нарушительнице назначили штраф в 60 тысяч рублей.
Теперь сибирячке придется пополнить госбюджет уже не на 30 тысяч рублей, а на 90. Если в ближайшее время женщина не заплатит штраф, приставы примут более строгие меры.
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ИСТОЧНИК KP.RU