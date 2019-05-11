СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-11T09:44:57+03:00

Не оплатила первый и получила второй: жительницу Иркутска осудили за неоплаченный штраф. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутянке, севшей пьяной за руль и не оплатившей штраф, придется заплатить еще 60 тысяч рублей

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Вместо 30 тысяч рублей заплатит 90. Такая участь ждет жительницу Иркутска, которая вовремя не оплатила штраф за нарушение правил дорожного движения. Женщина села пьяной за руль и попалась инспекторам ГИБДД. За это ее лишили водительских прав на полтора года и обязали заплатить государству 30 тысяч рублей. Однако за положенные по закону два месяца, деньги так и не были переведены. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

- Был составлен протокол об уклонении от исполнения административного наказания, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – По решению мирового судьи, нарушительнице назначили штраф в 60 тысяч рублей.

Теперь сибирячке придется пополнить госбюджет уже не на 30 тысяч рублей, а на 90. Если в ближайшее время женщина не заплатит штраф, приставы примут более строгие меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU