2019-05-11T12:19:19+03:00
Происшествия

Лжебанкиры: мошенники украли у ангарчанки почти 350 тысяч рублей

Выдавая себя за работников банка, аферисты смогли войти в доверие к 56-летней женщине
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Лжебанкиры: мошенники украли у ангарчанки почти 350 тысяч рублей.Лжебанкиры: мошенники украли у ангарчанки почти 350 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Так, на очередную уловку мошенников попалась 56-летняя ангарчанка. Она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

- Он предупредил женщину о том, что с ее счета якобы пытаются украсть деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Введя ее в заблуждение, жулик убедил ее дойти до ближайшего банкомата и под его диктовку совершить несколько операций.

Выполнив все инструкции лжебанкира, ангарчанка потеряла 345 тысяч рублей. Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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