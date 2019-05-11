СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-11T12:19:19+03:00

Лжебанкиры: мошенники украли у ангарчанки почти 350 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выдавая себя за работников банка, аферисты смогли войти в доверие к 56-летней женщине

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Так, на очередную уловку мошенников попалась 56-летняя ангарчанка. Она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

- Он предупредил женщину о том, что с ее счета якобы пытаются украсть деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Введя ее в заблуждение, жулик убедил ее дойти до ближайшего банкомата и под его диктовку совершить несколько операций.

Выполнив все инструкции лжебанкира, ангарчанка потеряла 345 тысяч рублей. Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU