СЕГОДНЯ 07:10 2019-05-12T07:10:26+03:00

Паводки в Иркутской области: 15 домов остаются подтопленными 12 мая Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В вечеру 11 мая затор на реке Нижняя Тунгуска удалось пробить. Для этого потребовалось 750 кг взрывчатки. Как только лед тронулся уровень воды начал снижаться. На данный момент он — 763 см.

- На утро 12 мая в селе Преображенка подтопленными остаются 15 домов и 26 приусадебных участков, - сообщили «КП» в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

Напомним, из-за затора на реке в Катангском районе оказались подтоплены 53 дома. Большинство людей отказались от эвакуации и оставались на чердаках своих домов. Сотрудники МЧС доставляли им еду и питьевую воду. На данный момент режим ЧС сохраняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU