СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-12T14:07:50+03:00

Ситуация с паводками в Иркутской области: вода отступила из села Преображенка Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Вода ушла из домов в селе Преображенка Катангского района Иркутской области. Вечером 12 мая нет ни одного подтопленного жилья или приусадебного участка. Уровень воды на реке

Нижняя Тунгуска сейчас 755 см, тогда как критическим считается 890 см.

- Сейчас в населенном пункте работает специальная комиссия по оценке материального ущерба, - сообщили в МЧС России по Иркутской области. - Жителям будут выплачены компенсации от Правительством региона из областного бюджета.

Вода ушла, но работы еще много. Специалисты восстанавливают электроснабжение. Спасатели помогают жителям наводить порядок и устранять последствия наводнения.

- В целом гидрологическая обстановка в регионе стабильная, за исключением Катангского района, где продолжается вскрытие реки Нижняя Тунгуска, - отмечают в ведомстве. - В ближайшее время прогнозируется вскрытие льда на участке Ерема – Ербогачен. Там также могут образоваться ледовые заторы и резко повыситься уровень воды.

МЧСовцы контролируют обстановку на водоемах с воздуха и на суше — четыре раза в день проводится сбор информации с гидропостов на реках Катангского района.

Напомним, река Нижняя Тунгуска в районе села Преображенка вышла из берегов 8 мая. Вода подтопила 53 дома. На место была отправлена группа взрывников. Потребовалось 750 кг взрывчатки, чтобы пробить затор.

ИСТОЧНИК KP.RU