2019-05-12T15:17:01+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 13 мая пойдет дождь

По области — осадки и сильный ветер
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 13 мая пойдет дождьПрогноз погоды в Иркутске: 13 мая пойдет дождьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 13 мая - переменная облачность. Временами будет идти небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер подует северо-западный со скоростью 7-12 м/с, ночью ожидаются порывы до 15 м/с. Столбики уличных термометров ночью покажут +3...+5 градусов, днём воздух прогреется до +11...+13.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с.

Температура в Приангарье ночью 0...+5, при прояснении -2...-7, днём в регионе синоптики обещают +9...+14, при облачной погоде +3...+8 градусов.

Как отмечают метеорологи, в Ольхонском, центральных и южных районах области сохраняется высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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