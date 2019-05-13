2019-05-13T06:32:03+03:00
Общество

Прощание с Николаем Тархановым состоится в Шелехове в среду, 15 мая

Друзья сообщили, когда состоится прощание с Николаем Тархановым
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Прощание с режиссером Николаем Тархановым состоится 15 мая в Шелехове. Фото: Алексей Трофимов.Прощание с режиссером Николаем Тархановым состоится 15 мая в Шелехове. Фото: Алексей Трофимов.
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Прощание с Николаем Тархановым будет 15.05.2019 ( среда) .С 14.00-15.00 по адресу : г. Шелехов , Больничный городок, Ритуальный зал. Такое короткое сообщение разместил на своей странице в Фейсбуке его друг Аркадий Стародубцев. А сегодня, 14 мая, с режиссером попрощаются его друзья в Москве.

О смерти талантливого иркутского режиссера Николая Тарханова, которому не исполнилось еще и 52 лет, стало известно из сообщений в соцсетях 11 мая.

Позже стало известно, что причиной его смерти стало заражение малярией во время съемок в Африке. В Москву Николай прилетел уже больным, но за бешеным ритмом жизни не обратил особого внимания на недомогание и температуру. В инфекционную больницу он попал слишком поздно, врачи не смогли его спасти.

Напоминаем: прощание с Николаем Тархановым состоится 15 мая в Шелехове, в ритуальном зале больничного городка, с 14.00 до 15.00.

Редакция «Комсомольской Правды» в Иркутске выражает соболезнования родным и близким Николая Тарханова.

Справка «КП»

Николай Тарханов, режиссер

Николай Тарханов родился в 1967 году. Режиссёр, кинооператор, фотограф. Учился во ВГИКе на факультете кинооператорского мастерства. Член Русского географического общества, Гильдии неигрового кино и телевидения. Автор более 20 документальных и игровых фильмов. Лауреат и участник международных выставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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