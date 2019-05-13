Полиция Иркутска ищет водителя, который 2 мая вывез комплект автомобильных шин со двора в ЖК "Онегин"

СЕГОДНЯ 07:32 2019-05-13T07:32:57+03:00

Оперативники не исключают, что водитель "Истаны" не знал, что совершает хищение

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Да, так бывает! Водитель "Истаны" среди бела дня ( дело было в 15.50) второго мая подъехал во двор жилого комплекса "Онегин" на улице Пушкина. Погрузил комплект покрышек и вывез его. Стоимость шин оценивают в сумму около 25 тысяч рублей. Их владельцы сразу же обратились в полицию.

-Следственно-оперативная группа опросила возможных свидетелей и очевидцев, изъяла запись с камеры видеонаблюдения, в объектив которой попал момент совершения хищения, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Оперативники не исключают, что водитель «Истаны» мог загрузить покрышки в салон автомобиля не зная, что совершает хищение, а просто осуществлял перевозку груза по заказу.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье за кражу, полицейские выясняют все обстоятельства преступления, кто был за рулем "Истаны", впереди - задержание злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU