Иркутянин выплатит штраф за то, что опрыскал полицейских из газового баллончика

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-13T11:52:41+03:00

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Сегодня Ленинский районный суд поставил точку в деле 30-летнего иркутянина, который в октябре прошлого года попытался помешать деятельности полицейских. В тот день соседи правонарушителя вызвали полицию из-за того, что он перебрал с алкоголем и нарушил общественный порядок. Когда сотрудники МВД вошли в указанный подъезд, чтобы узнать подробности произошедшего, нетрезвый мужчина решил пойти в наступление. Он достал газовый баллончик и распылил его содержимое в сторону полицейских. Естественно, работникам правоохранительных органов это не понравилось, и они задержали нарушителя.

- Суд постановил, что правонарушитель должен будет выплатить штраф в размере заработной платы за три месяца, - сообщили в пресс-службе иркутской областной прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу, так что у иркутянина еще будет время, чтобы накопить денег на выплату штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU