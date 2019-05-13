Прогноз погоды в Иркутске: 14 мая похолодает

СЕГОДНЯ 16:14 2019-05-13T16:14:33+03:00

По области — ветер с порывами до 14 м/с

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В Иркутске 14 мая ночью пройдет небольшой дождь, к которому днем присоединиться еще и мокрый снег. Облачность будет переменной, ветер — северо-западным со скоростью 5-10 м/с, днём ожидаются порывы до 13 м/с. Ночью температура воздуха опуститься до +3 градусов, а днем прогреется всего лишь до 7.

- По области - переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье ночью +3...-2, при прояснении -3...8. Днем, по прогнозам синоптиков, будет +7...+12, при облачной погоде 0...+5, в северо-восточных районах области местами до +15 градусов.

Метеорологи предупреждают о возможных сходах лавин в горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья и о высокой и даже чрезвычайной пожароопасности лесов в южных и центральных районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU