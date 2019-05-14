2019-05-14T04:20:38+03:00
Общество

Лесные пожары в Иркутской области: ограничение на посещение Прибайкальского нацпарка снято

Разрешения уже можно получить
Мария КНЯЗЕВА
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Лесные пожары в Иркутской области: ограничение на посещение Прибайкальского нацпарка снятоЛесные пожары в Иркутской области: ограничение на посещение Прибайкальского нацпарка снятоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Заповедное Прибайкалье» перестало выдавать разрешения на посещение лесничеств еще 8 мая, когда в Иркутской области возникло сразу несколько десятков очагов возгорания. Пожар был и остается и на территории нацпарка. По данным ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» на 09.00 утра 14 мая, его площадь также 1250 га. Однако, вот уже несколько дней как огонь «взяли в кольцо», возгорание локализовано.

- В связи со снижением класса пожарной опасности возобновлена выдача разрешений на посещение территорий Листвянского, Прибайкальского, Большереченского, Половинского, Байкальского участковых лесничеств, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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