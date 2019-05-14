2019-05-14T07:07:24+03:00
Общество

В Иркутской области начался капремонт дорог

К концу сентября в регионе обновят около 40 км трасс
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приангарье начался капитальный ремонт региональных автотрасс. Как сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, к 30 сентября текущего года планируется ввести в эксплуатацию 37,4 км капитально отремонтированных автомобильных дорог в разных районах региона.

В Иркутском районе приведут в порядок подъезд к поселку Плишкино и участок автодороги Хомутово – Урик – Усть-Уда с ремонтом мостового перехода через реку Мха. На автодороге «Залари – Жигалово» на участке Хареты – Большебаяновская в Нукутском районе будут отремонтированы асфальтобетонное покрытие и искусственные сооружения. В Качугском районе на автодороге до Жигалово капитально обновят более 5 км дорожного полотна. На трассе Усть-Кут – Киренск в Киренском районе приступают к ремонту участка протяженностью 6,2 км в районе села Макарово.

Также после конкурсных торгов планируется капитальный ремонт дорог в Усть-Илимском, Нижнеилимском, Шелеховском районах.

Всего в 2019 году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области предусмотрено 7 млрд 788 млн рублей, из них 2 млрд 814 млн рублей из федерального бюджета, 4 млрд 180 млн рублей – из областной казны, 793,8 млн рублей – из местных бюджетов.

В рамках проекта в нормативное состояние приведут 240 км региональных, а также 61 км местных дорог в Иркутске (26 км), Ангарске (19,8 км), Шелехове (6,2 км), Братске (6,2 км), Усолье-Сибирском (2,9 км).

ИСТОЧНИК KP.RU

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