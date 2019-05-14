150 человек эвакуировали из-за пожара в подвале техникума машиностроения в Иркутске
В здании Иркутского техникума машиностроения сработала пожарная сигнализация. Сработали датчики дыма в подвале учебного заведения.
150 человек эвакуировали из-за пожара в подвале техникума машиностроения в Иркутске.Видео: группа Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"
– Эвакуировано 120 учеников, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – А также 30 человек персонала.
На место ЧП уже прибыло 54 спасателя и 14 единиц техники. Тушение продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU