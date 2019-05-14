СЕГОДНЯ 06:38 2019-05-14T06:49:42+03:00

Пожар в подвале техникума машиностроения тушат в Иркутске. Фото: группа Инцидент Иркутск.

На месте ЧП работает 54 спасателя и 14 единиц техники [видео]

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В здании Иркутского техникума машиностроения сработала пожарная сигнализация. Сработали датчики дыма в подвале учебного заведения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708539" frameborder="0"></iframe> 150 человек эвакуировали из-за пожара в подвале техникума машиностроения в Иркутске.Видео: группа Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"

– Эвакуировано 120 учеников, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – А также 30 человек персонала.

На место ЧП уже прибыло 54 спасателя и 14 единиц техники. Тушение продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU