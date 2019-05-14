СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-14T07:57:58+03:00

Пожар в машиностроительном техникуме, из-за которого эвакуировали 167 человек, потушили в Иркутске. Фото: группа Инцидент Иркутск.

Погибших и пострадавших нет [видео]

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Пожар в подвале Иркутского техникума машиностроения потушен. Напомним, что сегодня утром 14 мая в учебном заведении сработала пожарная сигнализация. Услышав тревожную сирену, преподаватели и работники техникума вывели своих студентов на улицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708539" frameborder="0"></iframe> 150 человек эвакуировали из-за пожара в подвале техникума машиностроения в Иркутске.Видео: группа Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"

- Эвакуировали 137 учащихся и 30 человек персонала, погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Очаг на площади в 70 квадратных метров потушен. Были задействованы 54 спасателя и 14 единиц техники.

Причины ЧП предстоит выяснить инспекторам пожарного надзора, но уже есть предварительные версии. В МЧС полагают, что огонь в подвале мог появиться из-за неисправных электроприборов либо неосторожного обращения с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU