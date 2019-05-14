2019-05-14T12:08:52+03:00
Происшествия

Байкальский лед помешал привлечь БЕ-200 для тушения лесных пожаров в Иркутской области

На 14 мая в Приангарье остается 4 очага
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Байкальский лед помешал привлечь БЕ-200 для тушения лесных пожаров в Иркутской области.Байкальский лед помешал привлечь БЕ-200 для тушения лесных пожаров в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области все еще продолжает полыхать тайга. На помощь пришла «небесная канцелярия» и в Приангарья вовремя начались дожди, которые помогли потушить леса. На 14 мая в регионе осталось всего четыре очага, три из которых уже локализовали. Многих жителей беспокоил вопрос, почему в области не ввели режим чрезвычайной ситуации и не использовали самолеты-амфибии БЕ-200?

- Режим ЧС было принято ввести только в тех районах, где были пожары, потому что он дает те же полномочия, что и общерегиональный, - сообщили в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области. – Вопрос о привлечении БЕ-200 рассматривался, но на 7 и 8 мая в акватории Байкала еще стоял лед, который мешал набору воды.

В министерстве также отметили, что по итогам пожаров готовится обращение в следственные органы. Напомним, что ранее стало известно и о том, что основная версия появления огня – поджоги. Виновных будут искать с помощью операторов сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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