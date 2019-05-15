Лесные пожары в Иркутской области: остался один очаг возгорания
Успешными в борьбе с огнем оказались минувшие сутки в Иркутской области. Пожарным удалось потушить пламя на площади 7820,5 га. Наконец-то справились с пламенем возле поселка Большое Голоустное. Напомним, пожар начался там еще 7 мая. Огонь подобрался к населенному пункту так близко, что людей эвакуировали. Пожары в Боханском и Ангарском районах — горели 6550 га леса и травы — 14 мая потушены.
Также ликвидирован очаг площадью 1250 га на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и все желающие снова могут получить разрешение на посещение земель нацпарка.
- Кроме того, вчера были обнаружены и потушены два новых возгорания на общей площади 20,5 га: по одному в Усть-Удинском и Заларинском районах, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
На данный момент в Приангарье остался один лесной пожар на площади 1500 га. Как отмечают в Правительстве, в планах локализовать это возгорание к сегодняшнему вечеру, 15 мая. Патрулирование земель региона с воздуха продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU