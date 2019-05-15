2019-05-15T07:26:55+03:00
Общество

Более 500 штрафов выписали инспекторы за нарушения пожарной безопасности в Иркутской области

Проверки продолжаются
Яна ЛИСИНА
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592 протокола составлено государственными инспекторами по пожарному надзору за нарушения требований пожарной безопасности с начала сезона.592 протокола составлено государственными инспекторами по пожарному надзору за нарушения требований пожарной безопасности с начала сезона.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Лесные пожары часто провоцируют сами жители – сжигают сухую траву, бросают непотушенные сигареты, разводят костры. Этих и других нарушений предостаточно. Инспекторы продолжают проверки, чтобы предотвратить печальные последствия. Только с начала сезона составлено 592 протокола за нарушения требований пожарной безопасности.

- В Иркутской области расположено 1549 населенных пунктов, 486 из которых подвержены угрозе лесных пожаров, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Большую часть сел и деревень мы проверили и выписали предписания об устранении нарушений. Количество населенных пунктов с нарушениями составляет 305.

Самые частые нарушения – это отсутствие либо нарушение противопожарного расстояния, минерализованной полосы, отсутствие или неисправность наружного противопожарного водоснабжения, подъездов к источникам водоснабжения, звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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