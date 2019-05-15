15 Май 08:29 2019-05-15T08:29:46+03:00

В Ангарске пытались доставить наркотики в колонию с помощью самодельной пневмопушки. ФОТО: ГУФСИН России по Иркутской области.

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Накануне вечером возле исправительной колонии № 2 в Ангарске оперативники обратили внимание на троих горожан, которые зачем-то припарковались возле забора учреждения. Оказалось, что ангарчане пытались передать заключенным наркотики. Сделать это они собирались весьма необычным образом – с помощью самодельной пневмопушки, установленной на заднем сиденье автомобиля. Они “зарядили” сверток с наркотиками в устройство, стреляющее сжатым воздухом, но нажать на кнопку и перебросить посылку через забор не успели.

Сотрудники оперативной группы, дежурившие в колонии, изъяли у ангарчан пневмопушку и сверток, а потом передали нарушителей прибывшим на место полицейским.

- Сейчас полицейские проводят экспертизу изъятого вещества, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU