2019-05-15T08:34:25+03:00
Общество

С 5 июня парковку на ул. Халтурина у училища в Иркутске запретят

В основном запрет коснется преподавателей и студентов художественного колледжа имени Копылова
Анна ПОПОВА
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С 5 июня парковку на ул. Халтурина у училища в Иркутске запретят.С 5 июня парковку на ул. Халтурина у училища в Иркутске запретят.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С 5-го июня около дома №1 на улице Халтурина в Иркутске будет запрещена парковка. В этом здании находится Иркутский областной художественный колледж имени Копылова. С правой стороны здания учебного заведения, которая расположена на переулке Гусарова, парковка была запрещена и раньше. Так что теперь студентам и преподавателям придется искать более отдаленные места для того, чтобы поставить свои автомобили на стоянку.

- Запрет на парковку введен, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в районе колледжа, - рассказали в администрации Иркутска.

Теперь машину можно оставить на всем протяжении улицы Халтурина. Исключение составляет только участок дороги, прилегающий к выставочному центру имени Рогаля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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