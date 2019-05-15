15 Май 09:42 2019-05-15T09:42:18+03:00

Сбила машина: без вести пропавшую 81-летнюю пенсионерку из Иркутска нашли в одной из больниц. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Такое случается, увы. Особенно с пожилыми людьми, у которых может не быть с собой сотового телефона. Вчера, 14 мая, все СМИ Иркутска разместили на сайтах объявление о розыске 81-летней женщины. Искал бабушку ее племянник и он был уверен, что пенсионерка ушла из дома и пропала в начале мая.

По счастью, ее обнаружили буквально сразу. В одной из больниц города.

-Сотрудники Бюро регистрации несчастных случаев Управления уголовного розыска обнаружили пациентку, которая и являлась без вести пропавшей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Выяснилось, что еще 19 апреля женщина попала в больницу после того, как на одной из центральных улиц Иркутска ее сбил автомобиль.

Видимо, родственники жили отдельно и навещали пожилую женщину не так часто, поэтому им не сразу стало известно о ее исчезновении. Сейчас попавшая в ДТП женщина по-прежнему проходит лечение в больнице. Но,можно не сомневаться, родные к ней придут.

ИСТОЧНИК KP.RU