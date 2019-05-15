Движение транспорта ограничат на улице Баррикад в Иркутске
Внимание автомобилисты! В Правобережном округе Иркутска ограничат движение на перекрестке улиц Баррикад и Радищева.
- Движение ограничат на три дня, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - С 24 по 27 мая там пройдут ремонтные работы канализационных сетей.
Водители, будьте внимательнее! Заранее составьте объездной маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU