15 Май 12:34 2019-05-15T12:34:17+03:00

Движение транспорта ограничат на улице Баррикад в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание автомобилисты! В Правобережном округе Иркутска ограничат движение на перекрестке улиц Баррикад и Радищева.

- Движение ограничат на три дня, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - С 24 по 27 мая там пройдут ремонтные работы канализационных сетей.

Водители, будьте внимательнее! Заранее составьте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU