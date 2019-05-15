В Тулуне разыскивают без вести пропавшего 60-летнего Сергея Игумина

15 Май 14:09 2019-05-15T14:09:28+03:00

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В розыск 60-летнего Сергея Николаевича Игумина подал хозяин таежной заимки на берегу реки Ия в урочище Кокучей , где мужчина исполнял обязанности сторожа. Фото, по всей вероятности, также сделано в лесу. О его исчезновении известно совсем немного: после 9 мая он ушел из зимовья, а назад не возвратился. Хватились сторожа 11 мая, когда не обнаружили мужчину на месте.

Отреагировали сразу же, для его поиска делается все возможное:на его розыск мобилизованы наружные наряды, сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Приметы Сергея Николаевича Игумина

На вид 60-65 лет, худощавого телосложения, рост около 165 см., лицо овальное, волосы седые.

Был одет: кофта серого цвета, трико черного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU