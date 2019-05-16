2019-05-16T03:27:57+03:00
Общество

Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» начнется 18 мая

За лето и осень в городе пройдет 10 мероприятий
Мария КНЯЗЕВА
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Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» начнется 18 маяФестиваль творчества «Иркутский Арбат» начнется 18 маяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Первый в этом году фестиваль творчества «Иркутский Арбат» пройдет 18 мая. Здесь можно научиться чему-то новому, обменяться опытом, освоить различные техники рукоделия или просто полюбоваться на изысканные вещи, созданные при помощи ручного труда. В течение пяти месяцев два раза в месяц в сквере Кирова будет проходить собрания мастеров.

- В эти дни с 10.00 до 19.00 будет проходить демонстрация поделок ручной работы из дерева, шерсти и бисера, вязаные, сшитые и кованые изделия, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Также разместятся столы с мылом и косметикой ручной работы, кулинарные изделия.

Познакомиться с иркутскими рукодельниками смогут все. Есть возможность показать и результаты своего труда, для этого нужно зарегистрироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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