2019-05-16T06:01:38+03:00
Общество

Лесные пожары в Иркутском районе: режим ЧС снят

Угрозы населенным пунктам — нет
Мария КНЯЗЕВА
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Лесные пожары в Иркутском районе: режим ЧС снят.Лесные пожары в Иркутском районе: режим ЧС снят.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сегодня утром, 16 мая, в Иркутской области остался один очаг возгорания площадью 1500 га. И тот находится в локализованном состоянии - «огонь взят в кольцо». В связи с этим в Иркутском районе снят режим ЧС.

- Режим чрезвычайной ситуации отменен, стабилизировались погодные условия, отсутствует угроза жизнедеятельности населению и объектов экономики, - сообщает пресс-служба Иркутского района. - Сейчас также угрозы, что лесные пожары перейдут на населенные пункты - нет.

Напомним, режим ЧС в районе ввели 7 мая. Тогда пламя подбиралось к нескольким населенным пунктам. Людей в срочном порядке эвакуировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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