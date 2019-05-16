2019-05-16T08:19:05+03:00
Происшествия

Украл? Поймают: до 7 лет лишения свободы получит грабитель из Слюдянки, отобравший сумку у пенсионерки

Общий "улов" преступника - около семи тысяч рублей
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Украл? Поймают: до 7 лет лишения свободы получит грабитель из Слюдянки, отобравший сумку у пенсионерки .Украл? Поймают: до 7 лет лишения свободы получит грабитель из Слюдянки, отобравший сумку у пенсионерки .Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Грабителям, по новым временам, стало трудно "работать". Простой гоп-стоп, по принципу "было ваше - стало наше", конечно, уголовники пытаются реализовать по-прежнему, но все с меньшим успехом. Помогают добропорядочным гражданам и полиции камеры видеонаблюдения, которые сейчас есть почти повсюду. И не только в крупных городах, таких, как Иркутск.

- Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Слюдянскому району обратилась местная жительница, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Женщина рассказала оперативникам, что в подъезде дома на нее напал неизвестный, пытаясь вырвать у нее сумку. Получив отпор, он повалил ее на лестницу и силой отобрал имущество. Деньги и сотовый были оценены примерно в 7 тысяч рублей, также пропали банковские карты.

Телефон преступник, впрочем, брать не стал - решил, что по нему могут вычислить. Оставил его вместе с сумкой в соседнем доме. Но его все равно поймали почти сразу благодаря записи с камеры видеонаблюдения, на которой оперативники узнали "старого знакомого" - местного безработного, уже судимого за подобное. В очередной раз он может попасть в колонию на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лесные пожары в Иркутской области: еще один очаг полыхает под Ангарском
Прогноз погоды в Иркутске: 17 мая днем до +13
Неудачное новоселье: иркутянка отсудила у строительной фирмы почти 400 тысяч рублей за некачественную квартиру
Взломал замок: вора, укравшего из гаража электроинструменты на 40 тысяч рублей, поймали в Усолье
Движение транспорта по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске
Иркутянин вернул двухмиллионный долг ради заграничного отдыха
Депутаты ЗС заложили яблоневую аллею на Качугском тракте
В столице Приангарья начал работу Байкал Бизнес Форум
Предпринимателей Братска призвали к взаимодействию
За жестокие издевательства над ребенком в Братске наказаны его мать и отчим
Трехлетний малыш в детском саду Усть-Кута прищемил дверью пальчик и сломал его
В Иркутской области выплаты к профессиональным праздникам получат не только учителя и врачи
Волейбольная команда ИНК шестой год подряд стала чемпионом Иркутской области
Труп новорожденного младенца нашли в Усть-Илимске
Вахтовик из Бурятии попытался убить приехавших вместе с ним на заработки шестерых строителей
Гаражи во дворах вне закона: только с территории Октябрьского округа в 2019 году вывезут 130 объектов
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Одноклассники погибшего под колесами «Мерседеса» иркутского школьника, собирают деньги на его похороны
Пять новых лесных пожаров потушили в Иркутской области 15 мая