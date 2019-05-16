Украл? Поймают: до 7 лет лишения свободы получит грабитель из Слюдянки, отобравший сумку у пенсионерки

16 Май 08:19 2019-05-16T08:19:05+03:00

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Грабителям, по новым временам, стало трудно "работать". Простой гоп-стоп, по принципу "было ваше - стало наше", конечно, уголовники пытаются реализовать по-прежнему, но все с меньшим успехом. Помогают добропорядочным гражданам и полиции камеры видеонаблюдения, которые сейчас есть почти повсюду. И не только в крупных городах, таких, как Иркутск.

- Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Слюдянскому району обратилась местная жительница, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Женщина рассказала оперативникам, что в подъезде дома на нее напал неизвестный, пытаясь вырвать у нее сумку. Получив отпор, он повалил ее на лестницу и силой отобрал имущество. Деньги и сотовый были оценены примерно в 7 тысяч рублей, также пропали банковские карты.

Телефон преступник, впрочем, брать не стал - решил, что по нему могут вычислить. Оставил его вместе с сумкой в соседнем доме. Но его все равно поймали почти сразу благодаря записи с камеры видеонаблюдения, на которой оперативники узнали "старого знакомого" - местного безработного, уже судимого за подобное. В очередной раз он может попасть в колонию на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU