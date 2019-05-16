Вахтовик из Бурятии попытался убить приехавших вместе с ним на заработки шестерых строителей

16 Май 09:21 2019-05-16T09:21:28+03:00

Он зарезал двоих и тяжело ранил еще одного земляка из Северобайкальска

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Работа вахтой -тяжелейшее испытание. В незнакомых условиях, рядом с неизвестными тебе людьми может случиться всякое. В ближайшие дни Иркутский областной суд начнет рассмотрение дела об убийстве двух и попытке убийства еще одного вахтовика. Жертв могло быть больше, если бы один из строителей, приехавших в Бодайбо, не смог скрутить нападавшего.

Причина яростной попытки 58-летнего строителя-вахтовика из Северобайкальска убить всех своих знакомых, приехавших вместе с ним на заработки в Бодайбо, наверняка кроется в теме разговора, который они вели, едва заселившись в квартиру. Как водится, за рюмкой водки.

- Между мужчинами возникла ссора, немного повздорив, они успокоились, и некоторые из них отправились спать, - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

Однако 58-летний вахтовик решил убить всех, кто в этот момент находился в квартире и участвовал в беседе. Дождавшись, пока большинство из них уснет, он достал из сумки туристический нож и напал на них. Двое мужчин скончались на месте, одному удалось выбежать из квартиры в подъезд. Четвертый оказался сильным, хорошо подготовленным человеком - он скрутил нападавшего, во время борьбы нанеся ему несколько ранений ножом, находящимся у того в руках.

Полицейские задержали нападавшего на месте преступления. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек и попытке убийства еще двоих.

ИСТОЧНИК KP.RU