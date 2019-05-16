В Иркутской области выплаты к профессиональным праздникам получат не только учителя и врачи

16 Май 12:15 2019-05-16T12:58:18+03:00

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Расширен перечень категорий работников, которым положена единовременная выплата к профессиональным праздникам. Указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

С этого года выплату начнет получать средний медицинский персонал, отдельные категории работников социальной защиты, педагоги дополнительного и профессионального образования, представители учреждений культуры и спорта.

Напомним, в ноябре 2018 года главой региона был подписан указ о единовременной выплате к профессиональным праздникам, в соответствии с которым дополнительные деньги полагались работникам сфер образования и здравоохранения.

Размер губернаторских выплат в этом году составит 10 тысяч рублей. Всего их получат около 88 тысяч работников. С 2020 года сумма выплат будет увеличена до 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU