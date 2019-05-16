В Иркутской области выплаты к профессиональным праздникам получат не только учителя и врачи
Расширен перечень категорий работников, которым положена единовременная выплата к профессиональным праздникам. Указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
С этого года выплату начнет получать средний медицинский персонал, отдельные категории работников социальной защиты, педагоги дополнительного и профессионального образования, представители учреждений культуры и спорта.
Напомним, в ноябре 2018 года главой региона был подписан указ о единовременной выплате к профессиональным праздникам, в соответствии с которым дополнительные деньги полагались работникам сфер образования и здравоохранения.
Размер губернаторских выплат в этом году составит 10 тысяч рублей. Всего их получат около 88 тысяч работников. С 2020 года сумма выплат будет увеличена до 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU