Движение транспорта по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске
Внимание, автомобилисты! В Иркутске на 5 дней ограничат движение транспорта по улице Карла Либкнехта на перекрестке с улицей Дзержинского.
- С 16 по 21 мая там пройдут аварийные ремонтные работы на теплосетях, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.- По этой же причине до 7 июня будет закрыт проезд транспорта по улице Халтурина от Декабрьских Событий до улицы Франц-Каменецкого.
Водители, будьте бдительны! Заранее продумайте объездной маршрут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гаражи во дворах вне закона: только с территории Октябрьского округа в 2019 году вывезут 130 объектов. Собственников незаконных помещений для автомобилей предупреждают об этом. (подробности).
Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» начнется 18 мая. За лето и осень в городе пройдет 10 мероприятий. (подробности).
В Тулуне разыскивают без вести пропавшего 60-летнего Сергея Игумина. Мужчина работал сторожем на таежном зимовье. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU