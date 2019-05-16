2019-05-16T13:43:31+03:00
Общество

Движение транспорта по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске

Там пройдут аварийные работы на теплосетях
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение транспорта по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске.Движение транспорта по улице Карла Либкнехта ограничат в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске на 5 дней ограничат движение транспорта по улице Карла Либкнехта на перекрестке с улицей Дзержинского.

- С 16 по 21 мая там пройдут аварийные ремонтные работы на теплосетях, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.- По этой же причине до 7 июня будет закрыт проезд транспорта по улице Халтурина от Декабрьских Событий до улицы Франц-Каменецкого.

Водители, будьте бдительны! Заранее продумайте объездной маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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