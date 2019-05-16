2019-05-16T17:43:58+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Иркутской области: еще один очаг полыхает под Ангарском

Согласно снимкам со спутников пламя вышло к дороге между селами Целоты и Архиереевка
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Лесные пожары в Иркутской области: еще один очаг полыхает под Ангарском.Лесные пожары в Иркутской области: еще один очаг полыхает под Ангарском.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Приангарье продолжается борьба с лесными пожарами. Несмотря на то, что их число снизилось почти до минимума, новые очаги все еще продолжают появляться. Так пользователи соцсетей сообщили о том, что горит лес под Ангарском.

Эти данные подтверждают и снимки со спутника. По информации портала специализирующегося на наблюдениях из космоса, огонь горит на трех участках возле дороги между селами Целоты и Архиереевка.

Карта лесных пожаров. Фото: скрин сайта fires.ru

Карта лесных пожаров. Фото: скрин сайта fires.ru

Всего по оперативной сводке Авиалесоохраны в Иркутской области остается два действующих и два локализованных очага. Их общая площадь 1553 квадратных километра. Тушением тайги заняты 187 человек и 37 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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