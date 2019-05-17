ДТП с участием автобуса и двух машин утром 17 мая в Иркутске: улица Байкальская заблокирована
Очевидцы ДТП прислали в редакцию «Комсомольской правды» фотографию дорожно-транспортного происшествия, из-за которого около девяти утра 17 мая образовалась пробка на улице Байкальская.
- Автобус и две иномарки столкнулись на пересечении улиц Байкальская и Горная, - рассказала Юлия. - Эта дорога вообще двухполосная.
Пострадавших в этой аварии нет, да и машины повреждены не сильно. А вот нервная система иркутян, которые едут сегодня утром на работу по улице Байкальская, явно будет расстроена. По сообщению сервиса Яндекс.Пробки скорость транспорта, начиная от пересечения Байкальской с ул. Пискунова, всего 7 км/ч.
Пробка уже собраласьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU