Лидера черных лесорубов осудили в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:16 2019-05-17T06:16:02+03:00

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В Иркутской области вынесли приговор организатору незаконной рубки леса. На скамье подсудимых оказался 50-летний житель Чунского района. Его и еще троих черных лесорубов оперативники поймали во время рейда. Это произошло в декабре 2018 года.

- У них изъяли трактор, бензопилы, а также спиленные деревья, ставшие уликами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Их хватило для возбуждения уголовного дела по статье о «Незаконной рубке лесных насаждений».

Ущерб, который нанесли четверо мужчин, лесники оценили в 265 тысяч рублей. Суд приговорил их лидера к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU